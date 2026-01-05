Über 400'000 Haushalte erhielten Ende 2025 in der Schweiz den Versand von Swisscom. Neben Informationen zu Abonnements für Mobilfunk, Internet und Fernsehen, enthielt das Mailing diesmal auf der Rückseite ein Leiterspiel. Passend zur Saison trug es den Titel «Der grosse Lichterlauf». Würfel und Spielfiguren liessen sich aus dem Papierbogen basteln.
Das Spielbrett ist zudem als Wimmelbild mit integriertem Gewinnspiel gestaltet, wie Bühler & Bühler in einer Medienmitteilung schreibt. Die Dialog-Agentur hat das Mailing zum achten Mal realisiert.
Das Leiterspiel solle zeigen, dass Swisscom Menschen begleitet und verbindet – «im echten Leben über das beste Netz der Schweiz und jetzt auch auf dem Spielbrett», schreibt die Agentur.
«Dialogmarketing gestaltet den persönlichen Kontakt mit der Kundschaft und zahlt immer auch ins Markenimage ein», wird Doris Bühler, Chief Creative Officer der Agentur, in der Mitteilung zitiert. Passend zu Swisscom konzipiere man Kampagnen, die zum Entdecken der Angebote einladen, überraschen und darüber hinaus nützlich sind. (pd/nil)
