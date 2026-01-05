E-Commerce

KI-Agenten übernehmen das Einkaufen

KI-Agenten übernehmen das Einkaufen

Auf Europas Verbraucherinnen und Verbraucher kommt im Onlinehandel 2026 eine grössere Neuerung zu.

Auf Europas Verbraucherinnen und Verbraucher kommt im Onlinehandel 2026 eine grössere Neuerung zu: Die Einführung von KI-Agenten, die weitgehend selbstständig Einkaufsaufträge, Urlaubsbuchungen und dergleichen erledigen können.