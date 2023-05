Am vergangenen Samstag verasntaltete Coop den vierten «Tag der guten Tat», wie es in einer Mitteilung heisst. Zahlreiche Menschen haben unter dem Motto «Gemeinsam Gutes tun» gute Taten vollbracht und sich damit für die Umwelt sowie die Gesellschaft engagiert. So wurden die Velos der Coop-Kundschaft geputzt, Kuchen und Getränke verteilt oder Hilfe beim Einkauf geleistet.

WWF Schweiz und Pro Infirmis helfen mit

Als einer der Hauptpartner des «Tag der guten Tat» hat WWF Schweiz Clean-Up-Einsätze gemäss Mitteilung unter anderem in Basel und Genf durchgeführt und an zahlreichen Orten Neophyten bekämpft. Das Schweizerische Rote Kreuz organisierte Erste-Hilfe-Kurse, die rege besucht wurden und die Schweizer Tafel und Tischlein deck dich haben vor Coop-Supermärkten in der ganzen Schweiz 25 Tonnen Lebensmittel entgegengenommen.



Betroffene und Freiwillige erhoben zusammen mit Pro Infirmis Informationen zur Zugänglichkeit von Gebäuden, Durchgängen und weiteren öffentlichen Orten für Menschen mit Behinderungen. Zudem pflanzten die Pfadis Bäume, reinigten Waldabschnitte oder besuchten Pflegeheime, heisst es weiter.

Mitarbeitende überraschen Kunden

Auch dieses Jahr konnten die Mitarbeitenden der Kundschaft in Coop-Supermärkten, Coop-City-Warenhäusern und Verkaufsstellen der Coop-Fachformate eine Freude bereiten. Die Jumbo-Angestellten halfen beispielsweise beim Einpacken des Einkaufs, die Köchinnen und Köche der Coop Restaurants bereiteten eine kulinarische Kleinigkeit zu und die Mitarbeitenden der Coop-Supermärkte verschenkten Rosen, Kaffee oder Schokolade. Engagement für die Umwelt und die Gesellschaft zeigten auch die Coop-Mitarbeitenden der Verwaltung und der Produktionsbetriebe. (pd/yk)