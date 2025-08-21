Publiziert am 21.08.2025

Der Grasshopper Club Zürich hat den Tages-Anzeiger als neuen offiziellen Medienpartner gewonnen. Die auf ein Jahr angelegte Kooperation ist bereits gestartet, wie GC kürzlich auf der Website bekanntgab.

Die Partnerschaft erstreckt sich sowohl auf Print- als auch Online-Bereiche. Abonnenten des Tages-Anzeigers erhalten mit der Kundenkarte «Carte blanche» spezielle Angebote. Durch die Zusammenarbeit will GC Zürich direktere Einblicke in das Vereinsleben ermöglichen und wichtige Themen vorantreiben.

«Diese Zusammenarbeit ist ein starkes Zeichen für den Zürcher Fussball, verbindet zwei traditionsreiche Unternehmen und bietet dem Tages-Anzeiger, GCZ und vor allem den Fussball-Fans in Zürich einen grossen Mehrwert», wird Christoph Urech, CBO der Grasshopper Fussball AG, zitiert.

Die Kooperation zwischen dem Traditionsverein aus Zürich und der Tamedia-Zeitung soll beiden Seiten sowie den Fussball-Interessierten in der Region zugutekommen. (pd/cbe)