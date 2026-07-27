Olympia Media Group: Tamedia Advertising gibt Zeit Schweiz ab

Seit dem 1. Juli 2026 vertritt die Olympia Media Group die Titel von IQ Media Marketing International, der Zeit und des Jahreszeiten Verlags im Schweizer Werbemarkt. Sie löst damit Tamedia Advertising ab, wie die Genfer Firma mitteilt.

Tamedia Advertising bestätigt den Rückzug auf Anfrage. «Wir wollen uns noch stärker auf eine zukunftsfähige, vor allem digitale, Vermarktung des Tamedia-Portfolios konzentrieren», teilt Sascha Müller, Director Key Account Sales, auf Anfrage mit. Personelle Konsequenzen habe der Schritt keine. Ganz aus der Drittvermarktung steigt das Unternehmen nicht aus: Die Annabelle bleibt im Portfolio.

Tamedia stieg im Herbst 2019 in die Drittvermarktung ein. Erster Auftrag waren die Printtitel von Red Bull Media House und das Frauenmagazin Annabelle, das der Verlag früher selbst herausgegeben und dann verkauft hatte. Im April 2020 kam die Vermarktung der Schweizer Ausgabe der Zeit dazu. Sie umfasst drei eigene Seiten pro Woche und wird von Matthias Daum geleitet, dem Leiter des Schweizer Büros. Im Juni 2020 folgte das Schweizer Mandat von damals 18 Titeln des deutschen Vermarkters IQ Media Marketing, im April 2021 kam dann das Portfolio des Hamburger Jahreszeiten Verlags mit Marken wie Der Feinschmecker, Merian oder der deutschen Ausgabe des Robb Report dazu. Zwischenzeitlich firmierte die Einheit als Goldbach Publishing. Seit Anfang 2025 vermarktet Tamedia unter dem Namen Tamedia Advertising wieder selbst.

Patricia Meier Woster, Media and Partnership Director bei Olympia Media Group, beschreibt auf Anfrage, wie es zum Mandatswechsel kam: «Wir kennen die betreffenden Medienhäuser seit vielen Jahren.» Da Tamedia Advertising den Fokus stärker auf das nationale Geschäft lege, habe sich für die Genfer Firma die Möglichkeit ergeben, das Mandat zu übernehmen. Bisher vertritt das Unternehmen in der Schweiz Bloomberg Media, Il Sole 24 Ore und das Reisemagazin Seazen.

Die Olympia Media Group ist seit September 2020 im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen. Einziger Gesellschafter und Geschäftsführer ist Rodrigo James Salazar. Das Unternehmen ist in Genf und Zürich ansässig.