Seit April 2020 ist Goldbach Publishing für die Vermarktung von Die Zeit Schweiz zuständig. «Mit der Exklusiv-Vermarktung der Schweizer Ausgabe erweitert sich das Drittvermarktungs-Portfolio von Goldbach Publishing um einen bedeutenden Titel eines äusserst erfolgreichen Verlags. Der Zeit-Verlag verzeichnete 2019 das zwanzigste Wachstumsjahr in Folge», schreibt Goldbach in einer Mitteilung.

In die Drittvermarktung stieg Goldbach Publishing im vergangenen Herbst (damals noch Tamedia Advertising) mit der Übernahme der Vermarktung der Print-Titel von Red Bull Media House und der Zeitschrift Annabelle, die vom Aargauer Medienverlag Medienart herausgegeben wird. «Die Vermarktung von Titeln von Dritten ist ein wichtiges Geschäftsfeld für Goldbach Publishing und der Fokus liegt darauf, dieses weiter auszubauen», schreibt Goldbach weiter.

So kündigt Goldbach Publishing eine Zusammenarbeit mit IQ Media Marketing per 1. Juni 2020 an. IQ Media Marketing ist ein Leitmedien-Vermarkter in Deutschland. Goldbach Publishing übernimmt die exklusive Anzeigenvermarktung der Titel von IQ Media in der Schweiz und Liechtenstein. Das Print-Portfolio umfasst laut Mitteilung 18 Titel. Neben der Zeit und dem Zeit-Magazin sind dies etwa das Handelsblatt, die WirtschaftsWoche und der Tagesspiegel. (pd/eh)