Publiziert am 08.01.2026

Tchibo gehört zu den ersten grossen Kunden der Agentur. Die Partnerschaft begann mit ersten Gesprächen etwa ein Jahr nach der Gründung von Drop8, gefolgt von gemeinsamen Kampagnen, wie es in einer Mitteilung heisst. Drop8 arbeitet für Tchibo vollständig programmatisch und kombiniert datenbasierte Planung mit Zielgruppenansprache und fortlaufender Optimierung anhand definierter KPIs.

Im Pitch legte Drop8 den Fokus auf messbare Resultate, operative Umsetzung und die Verbindung von Markenwirkung und E-Commerce Performance entlang der Customer Journey.

Für 2026 plant Drop8 die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit. Geplant sind dynamisierte Kampagnenlogiken, präzisere Aussteuerung anhand von Zielgruppensignalen sowie die kontinuierliche Überführung von Performance Learnings in nachfolgende Kampagnen.

«Tchibo ist für mich und für Drop8 ein Kunde mit grosser historischer Bedeutung. Dass wir dieses Mandat erneut gewinnen konnten, macht mich stolz und dankbar», so Sam Lutz, Gründer und CEO von Drop8. Tchibo war der erste grössere Direktkunde, den Lutz zur Agentur holen konnte.

Drop8 will Digital Media als Wachstumstreiber für Tchibo Schweiz ausbauen und investiert in AI-basierte Optimierung, automatisierte Entscheidungslogiken und Agentic Advertising Modelle. (pd/cbe)