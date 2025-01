Contcept: Technorama setzt auf Zürcher PR-Expertise

Publiziert am 21.01.2025

Ab sofort unterstützt Contcept Communication mit Sitz in Zürich, Lausanne und Berlin das Swiss Science Center Technorama in den Bereichen Medienarbeit, Storytelling und Influencer Marketing. Zudem agiert die Agentur als Partnerin im Bereich Social Media für Instagram, Facebook sowie LinkedIn, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Kunst des Storytellings auf allen Kanälen»

«Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit,» wird Ilona Schönle, Leiterin Marketing und Kommunikation Technorama, zitiert. «Mit Contcept Communication haben wir eine Agentur an der Seite, die über beste Kontakte zu Medien verfügt und die Kunst des Storytellings auf allen Kanälen beherrscht.»

«Das Technorama hat einen sehr grossen Bekanntheitsgrad und viele aussergewöhnliche, überraschende Geschichten zu erzählen», sagt Barbara Ryter, Co-CEO von Contcept. Sie leitet das Mandat zusammen mit Junior Beraterin Claudia Jutz.

Das Technorama in Winterthur ist das einzige Science Center der Schweiz - es wird von der gleichnamigen gemeinnützigen Stiftung betrieben. Alle Exponate werden inhouse geplant, konzipiert und gebaut. (pd/awe)