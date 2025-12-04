Yellow: Tee statt Technik auf der K 2025

Publiziert am 04.12.2025

Anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums entstand mitten in der Messehalle ein privates Wohnzimmer. Dort empfing Otto Hofstetter mit seinem Team internationale Gäste bei Champagner und Afternoon Tea.

Die K in Düsseldorf ist die führende Messe der Kunststoff- und Kautschukindustrie und findet alle drei Jahre statt. Hersteller, Zulieferer und Abnehmer aus aller Welt treffen sich dort. Die Otto Hofstetter AG mit ihrer Exportquote nahe 100 Prozent nutzt die Veranstaltung für persönliche Geschäftskontakte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Team präsentierte sich in Casual Classic Home-Style und widmete sich den Besuchern in gemütlicher Atmosphäre. Einladungen kamen per handgeschriebenem Brief von Otto Hofstetter sowie über LinkedIn mit Kaminfeuer-Motiv. Produkte wurden am Stand nicht ausgestellt. (pd/cbe)