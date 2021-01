Mediaschneider: Thilo Krämer verstärkt die Geschäftsleitung

Thilo Krämer ist neuer Managing Director der Mediaschneider AG. Gleichzeitig verstärkt der 54-Jährige die Geschäftsleitung, der bislang Susanne Schlatter (MD) und Urs Schneider (CEO) angehörten. Gemäss Mitteilung wird Krämer künftig zwei wichtige Beratungsgruppen sowie die Unit für strategische Beratung leiten. Er übernimmt zudem Projekte für die Entwicklung sowie den Ausbau neuer Dienstleistungs- und Serviceangebote. Damit erhöht das Unternehmen nicht nur seine Beratungskompetenz, sondern unmittelbar auch die Kapazität der persönlichen Beratung für die Kundschaft.

Krämer bringt als langjähriger Geschäftsführer (16 Jahre) u.a. bei der Mediaplus International und MEC (Group M/WPP) ein breites Know-how hinsichtlich Media-Strategie, Planung und Buying mit, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Seine beruflichen Erfahrungen hat er in New York, London, Paris, Düsseldorf, Hamburg und München gesammelt. Von dieser Kenntnis der internationalen Perspektiven in der Kommunikationsberatung, insbesondere in der Entwicklung der digitalen Kanäle, würden jetzt auch die Kunden und Geschäftspartner der Mediaschneider Gruppe profitieren. Intern wird Thilo Krämer sein Wissen in der Ausbildung unserer Mitarbeitenden vermitteln. (pd/lom)