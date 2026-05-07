SMG Advertising: Thomas Kirchesch wird Sales Director

Publiziert am 07.05.2026

Thomas Kirchesch verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Führung von Sales-Organisationen im digitalen Umfeld. Vor seiner letzten selbständigen Tätigkeit war er bereits interimistisch für die SMG im Geschäftsbereich General Marketplaces tätig. Davor arbeitete er bei der Goldbach Group sowie der TX Group, wo er insbesondere Vermarktungsstrategien entwickelte und die Monetarisierung digitaler Plattformen verantwortete.

«Die Plattformen der SMG Swiss Marketplace Group verbinden hohe Reichweite mit konkreter Nutzerintention», wird Kirchesch in einer Mitteilung zitiert. «Genau daraus entstehen Werbelösungen, die für Kunden besonders relevant und wirkungsvoll sind.»

SMG Advertising ist die zentrale Vermarktungseinheit der SMG Swiss Marketplace Group und bietet Zugang zu digitalen Marktplätzen wie AutoScout24, Homegate, Ricardo und tutti.ch. Die Einheit entwickelt datenbasierte, kontextnahe und performanceorientierte Werbelösungen für Werbekunden und Agenturen. (pd/cbe)