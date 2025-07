Audienzz: Thomas Müller wird Commercial Director

Publiziert am 07.07.2025

Thomas Müller verfügt über langjährige Erfahrung in der digitalen Medien- und Vermarktungsbranche und war in verschiedenen Führungsfunktionen bei Schweizer Medienhäusern engagiert, heisst es in einer Medienmitteilung des Unternehmens NZZ. Er übernimmt die Aufgaben als Commercial Director schrittweise von Jan Heiss, der sich als Chief Strategy Officer künftig auf die strategische Steuerung, die Transformation sowie die gruppen- und länderübergreifende Weiterentwicklung neuer Geschäftsfelder konzentriert.

Bei Audienzz wird Thomas Müller das Vermarktungsangebot und die Monetarisierungsstrategie weiterentwickeln, die Zusammenarbeit mit Mediaagenturen vertiefen, die verschiedenen Kompetenzen innerhalb des Unternehmens noch enger vernetzen und Audienzz bei zentralen Marktinitiativen vertreten.

Derzeit ist Müller als Director Digital Advertising bei CH Media tätig. Beim Aargauer Medienunternehmen habe er unter anderem massgeblich zum profitablen Wachstum von watson.ch beigetragen, heisst es in der Medienmitteilung. Zudem war Müller für den kommerziellen Aufbau von Watson in der Westschweiz verantwortlich und habe deren Content- und Social-Media-Strategie entscheidend mitgeprägt. (pd/nil)