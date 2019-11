Schweiz Tourismus: Thomas Winkler nimmt den Hut

Thomas Winkler, langjähriger Leiter des Bereichs Digital Management sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Schweiz Tourismus (ST) wird die nationale Tourismusvermarktung auf Ende Juni 2020 verlassen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Winkler prägte die Organisation und wirkte massgeblich und wegweisend für die digitale Pionierrolle, die ST sowohl im Tourismus als auch in der Technologie heute innehat», heisst es in der Mitteilung.

Winkler ist seit dem Jahr 2000 für ST in dieser Kaderfunktion und auch als Mitglied der Geschäftsleitung tätig. Für den Abschluss seiner beruflichen Karriere hat er sich nun erst für eine Auszeit, danach zum Aufbau einer selbständigen Tätigkeit mit einer eigenen Firma entschlossen. (pd/lol)