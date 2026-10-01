Andermatt Swiss Alps: Toan Ly wird Chief Commercial Officer

Publiziert am 01.10.2026

Toan Lys Schwerpunkte sind nachhaltiges Umsatzwachstum, die Erschliessung neuer Märkte und die Weiterentwicklung der kommerziellen Organisation. Damit soll er Andermatt als ganzjährige Destination weiter stärken. Zum Portfolio von Andermatt Hospitality Management gehören die Hotels The Chedi Andermatt und Radisson Blu Reussen, die Andermatt Alpine Apartments sowie Gastronomie- und Erlebnisangebote.

Ly kehrt damit nach Andermatt zurück, denn er war Teil des Opening Teams von The Chedi Andermatt. Zuletzt war er bei Six Senses in Crans-Montana tätig und leitete dort die kommerzielle Transformation des Resorts. Davor hatte er leitende Funktionen im Grand Resort Bad Ragaz und bei Marriott International inne. Er hat die École hôtelière de Lausanne abgeschlossen und einen MBA an der Edinburgh Business School erworben. Insgesamt bringt er über fünfzehn Jahre internationale Erfahrung in der Luxushotellerie mit.

«Die verschiedenen Bereiche der Hotellerie, die Erlebnisse und das ganzjährige Angebot unter einer klaren kommerziellen Ausrichtung zusammenzuführen, bietet uns eine spannende Plattform für zukünftiges Wachstum», wird Ly in einer Mitteilung zitiert. James Lamb betont, dass für die nächste Wachstumsphase eine integrierte und leistungsstarke kommerzielle Organisation von zentraler Bedeutung sein werde. (pd/cbe)