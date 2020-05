Lenzerheide startet in eine neue Bike Ära und präsentiert mit dem Film «The Legend of Tommy G» ein erstes Highlight vom neuen Bike Kingdom Lenzerheide. In Zusammenarbeit mit der kanadischen Produktionsfirma Anthill Films werde eine Hommage an den Bike Sport präsentiert, heisst es in der Mitteilung.

In der Hauptrolle zu sehen ist Thomas Genon alias Tommy G, einer der besten Mountainbiker weltweit. Gemeinsam mit ihm erkunden die Zuschauer die spektakuläre Bike Region um Lenzerheide bis nach Arosa und Chur, die ab der kommenden Bike Saison neu als Bike Kingdom Lenzerheide auftritt.

Thomas zeigt sein Können in der zerklüfteten Mondlandschaft der hochalpinen Bikeregion in Lenzerheide, ballert zum Kommentar von Rob Warner die Weltcupstrecke hinab und sprengt die Berms in die Luft. Wenn er über die Kicker springt, hat er teilweise so viel Airtime, dass die Crew die Landung verlängern muss, während Tommy G noch in der Luft ist. Da staunen nicht nur Cam und Tyler McCaul.

So viel legendäre Action bleibt natürlich auch der Bike Community nicht verborgen und so spekulieren gleich zu Beginn des Clips Schwergewichte wie Tomas Lemoine, Brett Rheeder, Casey Brown, Brook Macdonald, Thomas Vanderham oder Emil Johansson darüber, was der Belgier derzeit eigentlich treibt. Die Auflösung: Er arbeitet an der Legende von Tommy G im Bike Kingdom Lenzerheide.

Durch die Neupositionierung als Bike Kingdom und nicht zuletzt auch durch den einzigartigen Shoot mit Thomas Genon erhalte das Thema Mountainbike in Lenzerheide jene Grösse und Wichtigkeit, auf die in den letzten Jahren hingearbeitet wurde, heisst es weiter. Im Zuge von Bike Kingdom werde nicht nur die Bike Region umbenannt, sondern auch eine neue Bike App released, ein grosses Bike Fest am Ende der Saison auf die Beine gestellt und neue Trails gebaut. Bike Kingdom präsentiert exakt das, was der Name verspricht. Und «The Legend of Tommy G» macht den Anfang. (pd/wid)