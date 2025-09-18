Publiziert am 18.09.2025

Das Tool berücksichtigt die Projektart sowie die Reichweite in verschiedenen Kontakt-Segmenten – von persönlichen Kontakten über Social-Media-Communities bis hin zur Influencer-Reichweite. Daraus erstellt die Künstliche Intelligenz eine Einschätzung der Finanzierungschancen.

Zusätzlich generiert das System in vier weiteren Minuten konkrete Vorschläge für Projekttitel, Beschreibung, Storyline und sogar ein Drehbuch für das Projektvideo.

«Wer weiss, wie stark die eigene Crowd ist, gewinnt Sicherheit und Motivation, das Projekt wirklich zu starten», wird Christian Klinner von Crowdify in einer Medienmitteilung zitiert. Man habe eine Lösung gesucht für die grösste Unsicherheit im Crowdfunding.

Die Plattform Crowdify gehört zu Ron Orp und zählt zu den grössten Crowdfunding-Anbietern der Schweiz. Die technische Umsetzung des Crowdcheckers übernahm Qris Riner von Contextery. (pd/nil)