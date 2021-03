Brandingradio.ch: TopCC mit eigenem Musikprogramm

Seit Neuestem vernehmen Kundinnen und Kunden in allen TopCC-Grossmärkten beim Einkaufen und zusätzlich per App und Internet auf topccradio.ch einen ganz besonderen Musikmix: Hier zu hören sind «die besten Songs aus den 80ern bis heute», wie es in einer Mitteilung heisst. Das alles sei gemischt mit aktuellen Wunschhits der Hörerinnen und Hörer sowie der Mitarbeitenden von TopCC, Informationen von Lieferanten, Partnern und weiteren Dienstleistern, Promo-News, Interviews, Aktionen, Stellenanzeigen und Specials. Über eine WhatsApp-Sprachnachricht können persönliche Musikwünsche mit einer Grussbotschaft direkt angemeldet und damit der Musikmix aktiv mitgestaltet werden.

Silverspot hat mit TopCC Radio «das allererste Brandingradio in der Schweiz» gestartet, wie es weiter heisst. Die Inhaber Remo Civatti und Nicolas Vonlanthen freuen sich über das neue Projekt: «Ein Brandingradio bietet für alle Unternehmen eine neue Plattform für eine neue unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit Produktinformationen und vieles mehr an eine breite Hörerschaft zu vermitteln. Eine gleichzeitige intensive Kundenbindung ist für viele auch neben den überschaubaren Kosten ausschlaggebend, bei uns eine Anfrage für ein eigenes Brandingradio zu stellen.» Sowohl die App-Entwicklung für iOS als auch Android könne Silverspot übernehmen. Für jedes Unternehmen werde eine passgenaue POS-Variante entwickelt.

«Die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden und unserer Mitarbeitenden sind uns auf allen Ebenen wichtig», wird TopCC-Geschäftsleiter Dominic Möckli in der Mitteilung zitiert. «Mit dem neuen TopCC Radio können wir zum einen die Hintergrundmusik beim Einkauf auf deren Geschmack ausrichten. Zum anderen bietet TopCC Radio tolle Möglichkeiten für unsere Partner.» Die Rückmeldungen darauf seien durchweg positiv. «Wir erhalten täglich zahlreiche persönliche Musikwünsche über WhatsApp, die sich dann in unserem TopCC-spezifischen Musikmix niederschlagen.» (pd/cbe)