SDV Award: Treffen der Besten der Dialogbranche

Sich mit den Besten der Dialogbranche messen, die begehrten Auszeichnungen abräumen und verdiente Erfolge feiern: Dafür steht der SDV Award seit über 20 Jahren. Anlässlich der SDV Award Night 2023, wird bereits am 8. September das Geheimnis um die Best of Swiss Dialogue des letzten Jahres gelüftet – im legendären X-TRA in Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Programm umfasst die feierliche Auszeichnung der besten Arbeiten, ein Dinner und die anschliessende Party. Die Tickets können über www.sdv-award.ch gesichert werden. (pd/yk)