Notch Interactive: Trinkflasche gratis auffüllen ohne Ende

Rivella und die Berge – das gehört zusammen. Deshalb bringt Rivella nun zusammen mit dem Schweizer Traditionsunternehmen Sigg eine besondere Trinkflasche für alle Wandernden heraus: die «Rivella Unlimited Bottle». Besitzer der exklusiven Flasche können diese unlimitiert kostenlos mit Rivella auffüllen – und zwar den ganzen Herbst lang in über 20 Wanderdestinationen in der ganzen Schweiz. Zudem fahren sie dort gratis mit allen Bergbahnen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die Idee zur «Rivella Unlimited Bottle» und die begleitende Social-Media-Kampagne stammen von Notch Interactive. Die Zürcher Kreativagentur entwickelte das Konzept und leitete die Zusammenarbeit der beiden Kultbrands Rivella und Sigg in die Wege. Auch das Flaschendesign wurde von den Kreativen, die an der Pflanzschulstrasse im Zürcher Kreis 4 ihren Hauptsitz haben, entwickelt: Entstanden ist eine besondere Gold-Edition der ikonischen 0,6-Liter-Traveller-Bottle von Sigg, die vom Traditionshersteller in Frauenfeld produziert wird.

Die «Rivella Unlimited Bottle» lässt sich vom Wallis über die Zentralschweiz bis ins Engadin und Tessin in über 20 Wanderdestinationen in der ganzen Schweiz gratis mit Rivella auffüllen und berechtigt die glücklichen Besitzer zudem zur kostenlosen Benutzung der Bergbahnen. Beides selbstverständlich unlimitiert – wie der Name «Unlimited Bottle» schon sagt. Die Vorteile sind den ganzen Herbst lang bis Ende November gültig.

Jede Stunde eine Flasche zu gewinnen

Die «Rivella Unlimited Bottle» kann ausschliesslich gewonnen und nicht käuflich erworben werden. Unter rivella.ch/win wird bis Mitte Oktober jede Stunde eine der begehrten Trinkflaschen vergeben. Insgesamt kommen so knapp 2000 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner zu einer «Unlimited Bottle». Gewinncodes zur Teilnahme am Wettbewerb finden sich ab sofort in allen Deckeln der Rivella Rot und Rivella Blau 0,5-Liter- und 1,5-Liter-Pet-Flaschen.

Verantwortlich bei Rivella: Thomas Warring (Leiter Marketing), Daniel Strobel (Leiter Brand Management), David Staub (Junior Brand Manager); verantwortlich bei Sigg: Adrian Meili (CEO), Aline Dittli (PR & Communication Manager), Sabrina Wunderlin (Sales Manager – Corporate Gift); verantwortlich bei Notch Interactive: Sören Schröder (Creative Direction), Marco Kamber (Social Media Journalist), Marco Klein, Gabriel Schuster (Art Direction), Romina Lemmert (Head of Content & Social Media), Mark Becher (Account Management). (pd/cbe)