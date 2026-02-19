Publiziert am 19.02.2026

Der Hauptdarsteller der SRF-Kultserie «Tschugger» erzählt in Inseraten (im «Walliser Boten») und auf Social Media, was er an den Programmen der SRG schätzt. Sein Statement für die Allianz Pro Medienvielfalt ist auf Walliserdeutsch formuliert.

Auch das Komitee Unsere Kultur retten, setzt auf Bax. Für seine Kampagne haben Bax & Co. eine Sequenz von «Tschugger» neu eingesprochen mit passendem Text gegen die Halbierungsinitiative. Seit der Veröffentlichung am 9. Februar wurde der Clip 150’000 Mal angeschaut. Es ist damit das mit Abstand erfolgreichste Kampagnenvideo des Komitees.

«Filme und Serien stiften Identität und halten die Willensnation Schweiz zusammen. Ohne die finanzielle Unterstützung der SRG bricht diese kulturelle Klammer weg», schreibt das Komitee zum «Tschugger»-Clip.

Die Allianz Pro Medienvielfalt an, die sich seit vier Jahren gegen die Halbierungsinitiative engagiert, findet Produktionen wie «Tschugger» wichtig, «weil sie Geschichten aus der Schweiz und über die Schweiz erzählen – und damit Diskussionen, Reibung und gesellschaftlichen Kitt schaffen.» (nil)