Sponsoring Excellence Award: Tudor Pro Cycling Team triumphiert

Publiziert am 12.03.2025

Das vom Schweizer Ex-Radprofi Fabian Cancellara 2022 gegründete «Tudor Pro Cycling Team» ist am Mittwochabend im Kunsthaus Zürich mit dem sechsten Sponsoring Excellence Award ausgezeichnet worden. Die Jury unter Vorsitz von Oliver Niedermann würdigte die erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem Radsport-Team und der Genfer Uhrenmarke Tudor, die seit 2022 als Hauptsponsor fungiert.

Seit dem Aufstieg in die Profiliga 2023 hat das Team bereits Erfolge gefeiert und verstärkt sich 2025 mit Marc Hirschi und Julian Alaphilippe. Das Projekt verfolgt mit dem Leitbild «Swiss. Human. Performance.» das Ziel, eines der weltbesten Radteams zu werden und den Radsport in der Schweiz zu fördern. Die Jury lobte besonders, dass «durch die gemeinsame Vision und das umfassende Engagement des Sponsors Tudor vom Start des Projekts bis an die Weltspitze ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen in der Schweiz aufgebaut werden konnte».

Sonderpreise für innovative Projekte

Sponsoring Schweiz vergab zudem drei Sonderpreise: In der Kategorie Responsibility wurde der Pink Cube Test Your Breast ausgezeichnet, ein auffälliger pinkfarbener Container, der Aufklärung über Brustkrebs an öffentliche Plätze bringt und mit Hilfe von Gynäkologinnen und Gynäkologen Früherkennung fördert.

Das EVZ-Women&Girls-Programm erhielt den Sonderpreis in der Kategorie Pioneer. Der Eishockey-Klub startete 2023 eine Initiative, um Mädchen und Frauen Chancengleichheit im Eishockey zu bieten. Mit der Vision «Do it right or not at all» ist das Programm integraler Bestandteil des Vereins und setzt sich für eine faire und nachhaltige Förderung im Frauensport ein.

Der Sonderpreis für Activation ging an «The Flipcode Mystery» von Samsung und der SRF-Serie «Tschugger». Diese immersive Multichannel-Kampagne machte Fans selbst zu Ermittlern, die im November 2023 live im TV einen Kriminalfall um das Samsung Galaxy Z Flip5 lösen konnten. Besonders innovativ: Sowohl die TV-Sponsoring-Billboards als auch die Multichannel-Massnahmen wurden mit dem Original-Cast der Kultserie realisiert.

Von allen eingereichten Projekten wurden im Zürcher Kunsthaus die neun für den Hauptpreis und die Sonderpreise nominierten Projekte live dem zahlreich erschienenen Publikum präsentiert. Über 275 Personen aus der Schweizer Sponsoringszene vergaben dabei mittels eines Online-Votings wie schon 2024 den Publikumspreis: Dieser ging in diesem Jahr an Pink Cube Test Your Breast.

Personelle Veränderungen im Vorstand

Im Vorfeld der Preisverleihung fand die Generalversammlung von Sponsoring Schweiz statt. Fabienne Merlet, Head of Partnerships & CSR des Locarno Film Festivals, wurde als neues Vorstandsmitglied für das Ressort Kommunikation gewählt. Präsidentin Andrea Meier verkündete zudem, dass Prisca und Beat Ritschard, die über 25 Jahre im Vorstand tätig waren – davon 15 Jahre für das Sekretariat – ihre Mandate zur Jahresmitte abgeben werden. Die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen künftig Sabrina Vögeli und Luana Bergamin von der Bergamin Conceptions. (pd/cbe)