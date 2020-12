JLS Digital: Türöffner zu potenziellen Kunden

Wie verbindet man das Konzept des Adventskalenders, mit der traditionsreichen Schaufensterkultur des Berner Warenhauses Loeb und neusten digitalen Technologien? Dies zeigt Loeb seit dem 1. Dezember 2020 mit einem vorweihnachtlichen Schaufensterhighlight in Form eines interaktiven Adventskalenders. Loeb bietet seinen Kunden bis zum 24. Dezember jeden Tag die Chance einen tagesaktuellen Preis zu gewinnen. JLS Digital unterstützt Loeb in der Konzeption und Umsetzung des interaktiven Adventskalenders über eine Digital Signage Video Wall und emotionalisiert damit das Markengefühl auch vor dem Schaufenster, wie es in einer Mitteilung heisst.



Die Teilnahme ist einfach: QR-Code am Schaufenster scannen oder die Landingpage zum digitalen Adventskalender aufrufen. Der Teilnehmer kann direkt am Schaufenster das tagesaktuelle Adventstürchen über sein Smartphone auf der interaktiven Digital Signage Video Wall in Echtzeit öffnen. Ob ein Tagesgewinn aus Haushalt, Heimtextilien, Spielwaren, Accessoires, Parfümerie, Damenoberbekleidung oder Wohndesign am Kundendienst auf den Teilnehmer wartet, erfährt der Kunde direkt über sein Smartphone.

«Die Teilnahme ist physisch direkt vor unserem Warenhaus in Bern einfach und leicht verständlich von JLS umgesetzt. Dabei wird der eigens für uns entwickelte Gewinnchancenmechanismus mit der kanalspezifischen Ausspielung der tagesaktuellen Gewinnspots verknüpft und gesteuert. Diese interaktive Schaufensterkommunikation ermöglicht es uns auf innovative Weise Passanten-Aufmerksamkeit, Frequenzen und Neukunden zu generieren und mit unserer Zielgruppe kundenbindend zu interagieren», wird Sven Oesch, Leiter Marketing von Loeb, in der Mitteilung zitiert. Zudem biete es die perfekte Gelegenheit die Online- und Offline-Welten miteinander verschmelzen zu lassen, eine neue Seite von Loeb zu zeigen und das Kundenversprechen als «das persönlichste Warenhaus der Schweiz» auch im Weihnachtsgeschäft für Kunden emotional erlebbar zu machen.

Weiterführung der Digitalisierungsstrategie

Der digitale Adventskalender ist eine Weiterführung der im Jahr 2018 neu lancierten Digitalisierungsstrategie von Loeb. Neben einem klaren Fokus auf das persönlichste und beste Kundenerlebnis kombiniert Loeb das neue Ladenkonzept mit zahlreichen intelligenten, digitalen Lösungen –resultierend in über 70 Installationen entlang der Customer Journey, welche JLS seit 2018 für Loeb realisieren darf.

Verantwortlich bei Loeb: Sven Oesch (Leiter Marketing), Lea Bühler (Leiterin Werbung), Lisa Urech (Online Marketing Managerin) und Marlene Bieri (Marketing Koordinatorin); verantwortlich bei JLS Digital: Yves Reitmann (Lead Consultant Digital Communication), Sandro Fanti (Senior Projektleiter Business Development), Tobias Bütler (Junior Consultant), Reto Kappeler (Head of Platforms & Product Management), Nicolas Hoby (Lead Architect Portal & Special Projects), Sebastian Richner (Developer Products & Special Projects), Thomas Tenchio (Developer Products & Special Projects), Oliver Christiansen (Motion Designer), David Gabriel (Motion Designer). (pd/cbe)