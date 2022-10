Gemäss Expertinnen und Experten nimmt die Orientierung der Konsumentinnen und Konsumenten an verlässlichen Informationsquellen mit vertrauenswürdigen Werbeumfeldern in Zukunft zu. TV wird dabei als Garant für glaubwürdige und neutrale Information gesehen. Zudem bleibt Fernsehen das werbewirksamste Medium und die Programmumfelder werden für eine bestmögliche Werbewirkung immer wichtiger. Streamingdienste werden künftig weiter an Bedeutung gewinnen, wobei Skepsis bezüglich der Wirkung von potenzieller Werbung auf diesen (noch) werbefreien Plattformen herrscht.

Dies geht aus der Studie zur «Zukunft der Medien- und Werbelandschaft mit Fokus auf Bewegtbild» von Admeira hervor. Diese Studie soll die zukünftige Entwicklung des Marktes aus Sicht von ausgewiesenen Medien- und Werbeexpertinnen und -experten abbilden. Im Mai und Juni 2022 wurden im Rahmen einer anonymen Online-Umfrage in Zusammenarbeit mit GfK Switzerland 124 Fachpersonen aus Werbe-, Kreativ- und Mediaagenturen sowie aus werbetreibenden Unternehmen befragt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Abgefragt wurde unter anderem ihre Meinung zur künftigen Veränderung des Mediennutzungsverhaltens, zur Relevanz von Qualität der Inhalte, zur Werbewirkung verschiedener TV-Werbeformen sowie zur Entwicklung und Verteilung vom Werbebudget. Zudem wurde um Rangierung und Beurteilung der wichtigsten Eigenschaften unterschiedlicher Medien gebeten. Ein ausführlicher Studienreport fasst die Resultate in acht Kapiteln zusammen.

Hinsichtlich der gesamten Werbeinvestitionen über alle abgefragten Gattungen sehen Fachpersonen ein weiteres Wachstum in den kommenden Jahren. Im Mediamix wird der Trend für Display- und Search-Ads auf eCommerce-Plattformen weiter steigen. Die zukünftige Bedeutung von Fernsehen und Radio wird stabil gesehen. Der Budgetanteil für TV bleibt im Mediamix mit 21 Prozent am höchsten, prognostizieren die Fachkundigen.

Bezogen auf die elf abgefragten Medieneigenschaften werden TV und Social Media von den Medien- und Werbeexperten am besten bewertet. Bei den drei als «wichtigste» gewählten Eigenschaften (Markenimage, Markenbekanntheit und Aufmerksamkeit) gewinnt das Medium TV jedoch vor allen anderen, wie es weiter heisst.

«Wir freuen uns, dass so viele Expertinnen und Experten ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns geteilt haben», so Yvonne Rüegg, Research Specialist bei Admeira und Verantwortliche für diese Studie. «Die spannenden Resultate dieser Befragung bestätigen unsere Markteinschätzungen und Aktivitäten und bestärken uns in unserer Tätigkeit. Werbetreibende und Agenturen erhalten wichtige Inputs für ihre künftige Kampagnenplanung.»

Die kompletten Ergebnisse der Studie stellt Admeira online zur Verfügung. (pd/cbe)