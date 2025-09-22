Publiziert am 22.09.2025

Paramount+ startete im Juni 2025 ein werbefinanziertes Basis-Abonnement in der Schweiz. Der Dienst gehört zu Paramount, einer Tochter des Medienkozerns Skydance.

Mit der neuen Partnerschaft können Werbetreibende ihre Kampagnen im Film- und Streaming-Angebot von Paramount+ platzieren. Zattoo verspricht sich durch das erweiterte Netzwerk eine höhere Reichweite für seine Werbekunden.

«Die Partnerschaft mit Paramount+ unterstreicht unsere Position als Vermarkter für hochqualitative Werbeumfelder in der Schweiz», erklärte Roger Elsener, CEO von Zattoo. Connected TV sei ein Wachstumsfeld.

Maciej Walczybok, Vice President Advertising Sales Northern, Eastern & Central Europe bei Paramount, sieht in der Zusammenarbeit neue Möglichkeiten für Werbekunden, die Zielgruppen der Paramount+-Inhalte zu erreichen.

Die Vermarktung von Paramount+ übernimmt bei Zattoo das Schweizer Team unter der Leitung von Martin Schlenker. Goce Nikoloski, der die gesamten Sales-Aktivitäten bei Zattoo verantwortet, steuert übergreifend die Vermarktungsstrategie. (pd/nil)