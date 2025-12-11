Publiziert am 11.12.2025

Goldbach Media und CH Media setzen ihre Zusammenarbeit fort. Die Vertragsverlängerung betrifft die Vermarktung der nationalen TV-Sender 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, TV24, TV25 und S1 sowie die regionalen Sender der Gruppe TRC (TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, Tele 1, Telebasel und TVO).

Die Verlängerung umfasst laut einer Mitteilung vom Donnerstag auch die Replay-Ads-Vermarktung auf den nationalen Sendern. Bei den regionalen TRC-Sendern übernimmt Goldbach Media die Vermarktung der Replay Ads ab 2026.

«Mit Goldbach verbindet uns eine verlässliche Partnerschaft», wird Wolfgang Elsässer, Leiter TV National und CEO CH Media TV AG, in der Mitteilung zitiert. «Umso mehr freut es mich, dass wir diese Erfolgsgeschichte gemeinsam fortsetzen werden».

Bei den regionalen TV-Sendern ist die Zusammenarbeit zwar noch jung, aber nicht weniger erfolgreich. Florian Wanner, Leiter Regionale Elektronische Medien bei CH Media: «In nur zwei Jahren haben wir mit dem Team von Goldbach Media eine Partnerschaft aufgebaut, die für beide Seiten bestens funktioniert». Die Verlängerung sei die logische Konsequenz.

Alexander Duphorn, CEO von Goldbach Media, sagt: «Mit der Vertragsverlängerung setzen wir die sehr gute Partnerschaft fort und ermöglichen unseren Kundinnen und Kunden auch künftig ein breites Angebot an regionalen und nationalen Sendern mit vielfältigen Umfeldern». (pd/cbe)