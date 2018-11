Studie: TV-Werbung wirkt am stärksten

Die Konsumenten nehmen Werbung im Fernsehen stärker wahr als in anderen Medien. Das zeigt die neuste Screenforce-Schweiz-Studie, welche die Wahrnehmung von Bewegtbild-Werbung in Hinblick auf Emotionen, Nachhaltigkeit, Abverkauf und Awareness unter die Lupe genommen hat.

In einer Online-Befragung wurden im März 2018 rund 2000 Personen in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz im Alter von 15 bis 74 Jahren befragt. Bei restlos allen Fragen sei das Fernsehen jeweils mit grossem Abstand an der Spitze gelegen, schreibt Screenforce in einer Mitteilung. Besonders interessant sei, dass TV auch in der Altersklasse von 15 bis 29 Jahren in Bezug auf die Werbewahrnehmung am besten abschnitt.

TV-Werbung löst Emotionen aus

Auf die Frage, welche Art von Werbung am ehesten Emotionen auslöse, antworteten 48 Prozent der Befragten, dass es TV-Werbung sei. Zum Vergleich: Lediglich acht Prozent nannten Youtube und nur vier Prozent Facebook.

Rund 80 Prozent der Top-of-Mind-Werbungen waren den Befragten aus dem TV bekannt. So ist auch die Weiterempfehlung von TV-Spots an Freunde und Familie mit 62 Prozent deutlich höher als bei Youtube und Facebook mit zwölf respektive sechs Prozent.

Bei den Werbespots im Fernsehen ist auch die Erinnerung an das beworbene Produkt oder die Marke mit 50 Prozent wesentlich höher als bei Youtube und Facebook mit vier beziehungsweise zwei Prozent.

TV informiert effektiv über neue Produkte

Auch beim Abverkauf ist das Fernsehen an der Spitze: Während der Animationsfaktor für den Kauf eines beworbenen Produktes im TV bei 26 Prozent liegt, ist er bei Facebook und Youtube mit rund drei respektive zwei Prozent kaum messbar.

28 Prozent der Befragten fanden auch, dass das Fernsehen am effektivsten über neue Produkte informiere, nur vier Prozent der Befragten gaben Youtube und Facebook an.

Die Online-Umfrage basiert auf einem unabhängigen Rahmenfragebogen der Conjoint-Studie «Bewegtbildpackages», die am Screenforce Day am 6. Juni 2018 vorgestellt wurde. Die Screenforce ist eine Allianz von 13 TV-Vermarktern für Fernsehen und Bewegtbild im DACH-Raum. Sie repräsentiert 95 Prozent des TV-Werbemarktes von Deutschland, Österreich und der Schweiz. (pd/as)