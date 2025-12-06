TWmedia: Über 130 Gäste beim Weihnachtsapéro

Für die Verpflegung zeichnete L&L Kitchen-Catering verantwortlich. Auf dem Menü standen Raclette von Fromage Mauerhofer, Hotdogs sowie weitere Speisen und Getränke. Der Anlass bot nach Angaben von TWmedia einen Rahmen für Gespräche und einen gemeinsamen Jahresausklang – ohne strategische Diskussionen oder Leistungskennzahlen.

«Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld sind Vertrauen und Beständigkeit keine Floskeln, sondern echte Werte. Umso stolzer sind wir auf die langjährigen Partnerschaften und die Treue unserer Kundinnen und Kunden», wird Stephan Küng, Inhaber von TWmedia, in einer Mitteilung zitiert. (pd/cbe)