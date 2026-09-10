Swiss Post Advertising: Über 300 Fachleute an der «Direct!»

Publiziert am 10.09.2026

Den Auftakt machte Gerd Gigerenzer, Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Universität Potsdam, mit einer Keynote zum Entscheiden in komplexen Situationen. Er plädierte für einfache Entscheidungslogiken. «Mehr Daten führen nicht automatisch zu besseren Entscheidungen. Manchmal ist die einfachere Regel überlegen», sagte er.

Im Vorfeld der Konferenz hatte Gigerenzer in einem persoenlich.com-Interview zwischen zwei Situationen unterschieden. Bei berechenbaren Risiken helfen Logik und Statistik, unter Ungewissheit brauche es dagegen Intuition und Heuristiken. «Intuition funktioniert gerade unter Zeitdruck», sagte er.

In der zweiten Keynote befasste sich Techblogger Sascha Pallenberg mit dem Einfluss von Plattformlogiken, datengetriebenen Systemen und Automatisierung auf den Werbemarkt. Erfolgreiche Kommunikation erfordere laut Pallenberg eine transparente Datennutzung, vertrauenswürdige Werbeumfelder und die Verbindung von globaler Effizienz mit lokaler Wirkung.

Hannah Leimert von der Universität St. Gallen widmete sich der Markenführung in Zeiten des permanenten Wandels. «Flüchtige Zeiten verlangen starke Marken», sagte sie – deren Aufbau erfordere heute mehr als die alten Playbooks.

In einer Podiumsdiskussion unter dem Titel «Zwischen Anspruch und Realität: gross denken, gemeinsam abliefern» sprachen Sportmanagerin Doris Keller, Yvonne Samaritani von Weleda und Sabrina Wettstein über die Umsetzung komplexer Projekte und die Rolle von Führung unter Druck.

Zwei Deep Dives befassten sich mit relevanter Kommunikation: Alexandra Brunner von der Migros Supermarkt AG gab Einblick in die Weiterentwicklung des Kundenbindungsprogramms Cumulus, Media Consultant Lino Bottani in das Zusammenspiel von Daten, Timing und Kontext. Den Abschluss bestritten die Autoren und Kolumnisten Roman Tschäppeler und Mikael Krogerus, die dazu aufriefen, eigene Annahmen immer wieder zu hinterfragen.

Wie in den Vorjahren moderierte Sarah Andrina Schütz. Der Anlass endete mit einem Apéro. (pd/cbe)