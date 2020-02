Nach langjähriger Zusammenarbeit gewinnt Goldbach einen Exklusivvertrag zur Co-Vermarktung des gesamten digitalen G+J e|MS Portfolios in der Schweiz und in Österreich. Damit erweitert die Vermarkterin ihr exklusives Online-Portfolio um über 70 reichweitenstarke Websites aus den Kernsegmenten Fashion, Food, Living, Family und News. Agenturen und Werbetreibenden stehen damit weitere sichere Werbeumfelder mit qualitativ hochwertigen redaktionellen Inhalten zur Verfügung, wie es in der Mitteilung dazu heisst.

«Wir freuen uns, die langjährige Partnerschaft mit G+J e|MS zu intensivieren und die qualitativ sehr hochwertigen Umfelder weiterhin vermarkten zu dürfen. Das digitale Portfolio von G+J e|MS ergänzt unser Angebot perfekt», wird Stefan Wagner, Managing Director der Goldbach Audience (Switzerland) AG, zitiert. «Durch die exklusive Partnerschaft mit Goldbach in der Schweiz stärken wir die Positionierung unseres Digital-Portfolios und erhalten durch die Co-Vermarktung einen besseren Zugang zu nationalen Kunden und Kampagnen», sagt Heiko Schwamb, Director Digital Brand Solutions bei G+J e|MS.

G+J e|MS ist die Vermarktungsunit von Gruner + Jahr, einem der führenden Inhaltehäuser in Europa, und für die Vermarktung von Print-, Online- und Mobile-Medien verantwortlich. Dazu zählen sowohl G+J Marken wie Stern, Brigitte oder Gala, als auch Marken der Mediengruppe RTL wie N-TV, RTL oder VOX.

Das G+J e|MS Portfolio ergänzt gleichzeitig auch das bereits lancierte Goldbach Native Network, das seit der Zusammenführung mit der ehemaligen Tamedia Advertising ebenfalls von Goldbach Audience vermarktet wird. (pd/wid)