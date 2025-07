Amazon: Über 700 EM-Tickets an Schweizer Nachwuchs

Planted

Firma spendet eine Tonne Fleischersatz

Co-Gründer kritisiert Artikel über Vegi-Essen am Jubla-Pfingstlager – Jubla begrüsst die Spende.

Co-Gründer Pascal Bieri kritisiert in einem offenen Brief die 20-Minuten-Berichterstattung über das vegetarische Essen am Jubla-Pfingstlager. Der Co-Gründer von Planted bietet Jungwacht Blauring Schweiz eine Tonne Fleischersatz für künftige Anlässe an. Jungwacht Blauring zeigt sich dankbar für das Angebot.

von Christian Beck