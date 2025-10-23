Livesystems: Übernahme der Bernmobil-Vermarktung

Publiziert am 23.10.2025

Livesystems hat die offiziellen Ausschreibungen der städtischen Verkehrsbetriebe Bernmobil für die Vermarktung der Werbeflächen gewonnen. Ab dem 1. Januar 2027 übernimmt das Unternehmen die Vermarktung sämtlicher Werbeträger auf Trams und Bussen von Bernmobil. Der Zuschlag umfasst beide Ausschreibungen für analoge und digitale Werbung und hat eine Vertragsdauer von vier Jahren, wie Livesystems mitteilt.

Das Portfolio zum Start des neuen Vermarktungsauftrags 2027 beinhaltet über 220 Fahrzeuge mit rund 650 Screens. Zusätzlich gehören klassische Werbeträger wie Ganzgestaltungen von Trams und Bussen, Bushecks, Dachlängsformate, Hängekartons, Fenstertransparente und F200 Traffic zum Angebot.

Bernmobil beförderte 2024 rund 99 Millionen Fahrgäste. Diese positive Entwicklung im Bereich der Mobilität schafft laut Mitteilung ideale Voraussetzungen für wirksame Kampagnen von Werbetreibenden und Agenturen in der Schweiz.

Livesystems erweitert mit dem neuen Auftrag das eigene Inventar von über 13'000 Screens und die nationale Reichweite von über 96 Prozent. Das Unternehmen ist seit 2021 eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post. (pd/cbe)