Luxusgüter

Uhrenbranche kämpft sich aus dem Corona-Sumpf

Die Hersteller von Schweizer Uhren sehen nach dem Horrorjahr 2020 Licht am Ende des Tunnels. Vor allem teurere Zeitmesser werden in China oder in den USA gut verkauft. In Europa warten die Händler noch auf die Rückkehr der Touristen aus Asien.

Trotz wachsendem Optimismus bleibt der Unsicherheitsfaktor Corona. (Bild: pixabay)