WebStages: Um Kita-Lehrlinge auf TikTok werben

Kimi Krippen bietet Kinderbetreuung für Kinder im Alter von drei Monaten bis und mit Primarschulalter an. Um die offenen Lehrstellen mit Start im August zu besetzen, schickte die Influencer-Marketing-Agentur WebStages Creators für einen Tag zum Schnuppern und Posten in den Krippen vorbei, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die drei Creators, Fabian (@derpraktikanttv), Chiara (@chichsi) und Timo (@timotomaten) besuchten eine Kimi Krippe in ihrer Nähe und packten zusammen mit den Lernenden einen Tag lang an. Die Creators produzierten und veröffentlichten in Eigenregie drei TikTok-Beiträge, welche ihrer Community ausgespielt wurden. Alleine diese drei Beiträge führten zu über 100'000 organischen Interaktionen und Videoaufrufen.



Vorab wurde gemäss Mitteilung das Einverständnis bei den Eltern der Kinder und Lernenden von den drei ausgewählten Krippen eingeholt, dass ihre Kinder gezeigt und somit die Videos veröffentlicht werden dürfen. Für die Kampagne fuhren die Influencerinnen und Influencer zu ihrer nächsten Kimi Krippe, wo sie einen Einblick in den Ablauf des Tages erhalten. Danach gings gleich los mit Zähne putzen, im Kreis singen, basteln, raus gehen und Windeln wechseln.

Am Ende haben die Creators dazu aufgerufen, sich die offenen Lehrstellen bei Kimi genauer anzuschauen und sich zu bewerben. Dazu wurden UTM-Links in die Bio gesetzt, wodurch mittels des Trackings ausgewertet werden konnte, wie die Lehrstellen-Interessierten auf der Website navigierten. Ein Beitrag wurde in einem zweiten Schritt zusätzlich als TikTok-Ad geschalten, um noch mehr aus der Kampagne herauszuholen.

«Die Kinder hatten viel Spass mit den Influencerinnen und Influencern und haben den aussergewöhnlichen Tag sehr genossen», so Joëlle Christen, Marketing Managerin bei Kimi Krippen. «Die Influencer:innen-Kampagne hatte einen positiven Einfluss auf den Stellenmarkt: Wir konnten fast alle Lehrstellen besetzen.»

«Durch die humorvolle und charmante Art der Influencerinnen und Influencer wurde die junge Zielgruppe von Lehrstellen-Suchenden optimal erreicht und abgeholt», wird Letizia Cipolletta, Projektleiterin bei WebStages, in der Mitteilung zitiert. «Das eher leidige Thema der Lehrstellen-Suche bekam somit einen frischen Wind und wurde durch die Influencer-Beiträge attraktiv gemacht.»

Durch die Kampagne erreichten die Influencerinnen und Influencer, dass sich insgesamt direkt dreizehn Personen auf die Lehrstellen von Kimi Krippen beworben haben.

Verantwortlich bei Kimi Krippen: Joëlle Christen (Marketing Manager); verantwortlich bei WebStages: Letizia Cipolletta (Gesamtverantwortung), Tanja Herrmann (Strategie). (pd/yk)