Digitec Galaxus: Umsatz um 8,7 Prozent gesteigert

Der Schweizer Onlinehändler Digitec Galaxus ist im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 weiter gewachsen. Der gruppenweite Plattformumsatz für die Märkte Schweiz, Deutschland und Österreich stieg auf 2,4 Milliarden Franken. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von 8,7 Prozent. Die Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich um 7,4 Prozent auf 2,2 Milliarden Franken, wie Digitec Galaxus am Freitag mitteilte.

«Ich bin stolz und dankbar, dass wir in diesem bewegten Jahr bei stagnierenden Umsätzen im Detailhandel fast zweistellig wachsen konnten», liess sich Florian Teuteberg, CEO von Digitec Galaxus, zitierten. «Diese Entwicklung beweist, wie gut unser Angebot bei den Onlineshopperinnen und Onlineshoppern ankommt und dass wir das Vertrauen unserer Kundschaft geniessen.» 2022 kauften über 3,3 Millionen Menschen mindestens einmal bei Digitec Galaxus ein, 700'000 davon in Deutschland und Österreich.

In der Schweiz verzeichneten der Elektronikspezialist Digitec sowie das Online-Warenhaus Galaxus den grössten Kundenzuwachs erneut in der Süd- und Westschweiz. In Europa verzeichnete der Onlineshop ein hohes zweistelliges Umsatzwachstum. Besonders gefragt waren Produkte des täglichen Bedarfs sowie Geräte rund das Energiesparen. Entsprechend erzielte der Schweizer Onlinehändler das grösste Umsatzwachstum in den Produktgruppen Do it + Garten, Supermarkt sowie Beauty + Gesundheit. Der Umsatz in den drei Kategorien wuchs im zweistelligen Prozentbereich, wie es hiess. Rückläufig entwickelte sich nach den coronabedingten Boomjahren dagegen der Elektronikmarkt. (pd/cbe)