Coop: Umsatzrekord dank Onlinehandel und Produktion

Publiziert am 06.01.2026

Der Gesamtumsatz stieg 2025 währungsbereinigt um 2,1 Prozent auf 35,4 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In der Kernsparte Detailhandel legte Coop aber nur um 1,5 Prozent auf 21,1 Milliarden zu. Dagegen wuchs der Geschäftsbereich Grosshandel/Produktion markant. Dessen Umsatz stieg währungsbereinigt um 2,9 Prozent auf 17,2 Milliarden Franken. Da die Zahlen noch nicht konsolidiert sind, entspricht die Summe der Bereiche nicht dem Gesamttotal.

Marktanteile gewonnen

Die Nummer eins im Schweizer Detailhandel gemessen am Gesamtumsatz konnte ihre Stellung im Markt insgesamt festigen. Gemäss eigenen Angaben gewann Coop sowohl bei den Supermärkten als auch bei den Fachformaten Marktanteile hinzu, ohne genauere Angaben zu machen.

Das Umsatzwachstum geht auf verschiedene Faktoren zurück. "Im vergangenen Jahr konnten wir neue Supermärkte eröffnen, einen Kundenzuwachs stellen wir aber insgesamt über alle Regionen hinweg fest", sagte eine Coop-Sprecherin der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Voraussichtlich im laufenden Jahr werde Coop seinen tausendsten Supermarkt eröffnen.

Getragen wurde das Wachstum von Zuwächsen in mehreren Geschäftsbereichen. Die Coop-Supermärkte inklusive Onlineplattform Coop.ch erhöhten den Nettoerlös um 2,6 Prozent auf 12,4 Milliarden Franken, wobei der Onlinehandel um gut zehn Prozent zulegte. Im Geschäftsbereich Grosshandel und Produktion erwirtschaftete Transgourmet im europäischen Abhol- und Belieferungsgrosshandel währungsbereinigt ein Erlös-Plus von 2,6 Prozent.

Zufrieden mit Fachmärkten

Die Fachformate mit Marken wie Interdiscount, Jumbo und Update Fitness dagegen legten zwar ebenfalls zu, allerdings weniger stark: Deren Zuwachs lag bei nur 1,7 Prozent. Heraus stach Coop City mit einem Umsatzplus von 4,7 Prozent auf 0,8 Milliarden Franken.

Trotz der unterdurchschnittlichen Entwicklung der Fachformate will Coop im Gestensatz zur Konkurrentin Migros die Geschäfte nicht loswerden. "Es gibt keine Pläne für Umstrukturierungen oder Verkäufe", sagte die Coop-Sprecherin. Die Non-Food-Formate entwickelten sich alle über dem Markt und würden Marktanteile gewinnen. "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, insbesondere bei Interdiscount, Coop Vitality, Coop City und Jumbo."

Weitere Details sowie Angaben zum Gewinn will Coop an der Bilanzmedienkonferenz am 17. Februar bekanntgeben. (sda/nil)