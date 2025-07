Publiziert am 25.07.2025

Die APG hat am Freitag ihre Halbjahresergebnisse 2025 veröffentlicht. Der Werbeertrag sank um 1,5 Prozent auf 148,2 Millionen Franken, wobei die Schweiz mit minus 1,6 Prozent leicht rückläufig war, während das internationale Geschäft um 0,2 Prozent zulegte.

Trotz des Umsatzrückgangs konnte das börsennotierte Unternehmen seine operative Leistung verbessern. Das EBITDA stieg um 3,6 Prozent auf 19,7 Millionen Franken, was einer Marge von 13,2 Prozent entspricht (Vorjahr: 12,6 Prozent). Das EBIT legte um 4,7 Prozent auf 14,9 Millionen Franken zu, die entsprechende Marge erreichte 10,0 Prozent (Vorjahr: 9,4 Prozent). Das Konzernergebnis stieg um 2,4 Prozent auf 12,1 Millionen Franken.

Der Free Cash Flow war mit minus 4,6 Millionen Franken negativ, was hauptsächlich auf Investitionen in Werbeträger zurückzuführen ist. Das Unternehmen investierte 18,2 Prozent mehr in Sachanlagen, davon entfielen 2,7 Millionen Franken auf Werbeträger.

APG begründet die Umsatzentwicklung mit den geo- und wirtschaftspolitischen Unsicherheiten, die zu einer allgemeinen Zurückhaltung bei Werbeinvestitionen führten. Laut Media Focus gingen die Bruttowerbeausgaben in der Schweiz bei klassischen Medien um 3,9 Prozent zurück. Das Unternehmen konnte das digitale Angebotsportfolio weiter ausbauen und neue Partnerschaften eingehen.

In Serbien, wo 4,9 Prozent des Gruppenwerbeertrags erzielt werden, stiegen die Werbeerträge in Lokalwährung um 2,4 Prozent. Wegen des schwächeren serbischen Dinars resultierte in Schweizer Franken ein Plus von 0,2 Prozent. (pd/cbe)