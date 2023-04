MRB hat dem Lindt-Goldhasen eine eigene kleine Erlebniswelt gewidmet. Als Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher ein «Infinity Room» in dem man sich mit dem Goldhasen in Szene setzen kann. Im Spiegelraum wird man von unendlich vielen Goldhasen von allen Seiten umgeben. Licht, Sound und Schokogeschmack sollen für ein vollendetes Ostererlebnis sorgen, heisst es in der Mitteilung.





Für Kurzentschlossene ist die Erlebniswelt noch bis Ostersonntag im HB Zürich geöffnet.

Verantwortlich bei Lindt: Sarah Edmonds (Group Product Manager Pralinés & Seasons), Laura Scheller (Product Manager Easter), Joëlle Schmid (Junior Product Manager Easter); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Christoph Bürge (Strategie), Silvan Metzger, Carol Hämmig (Beratung), Frederick Rossmann, Fabian Zahner, Raphael Monsch, Tobias Bühlmann (Kreation), Produktionspartner: Brogleworks. (pd/wid)