Publiziert am 13.02.2026

Das Restaurant Chicken Run am Brünigpass führt im Februar eine Tausch-Aktion durch: Gäste können physische Burger-Menü-Gutscheine von grossen Fast-Food-Ketten aus Deal-Aktionen 2026 mitbringen und erhalten dafür ein gratis Chicken Run Burger Menu (Burger, Fries, Softdrink). Die Aktion läuft bis Ende Monat, solange der Vorrat reicht.

Man wolle eine Idee umsetzen, die frech, aber fair sei – ohne Markenbashing, ohne Vergleiche, heisst es von Sinnvoll Gastro. Es gehe um das Erlebnis, um Grosszügigkeit und darum, lokale Gastronomie sichtbar zu machen.

Die Kampagne wurde inhouse von Amar Abbas, Leiter Marketing ad interim von Sinnvoll Gastro, entwickelt und teils mit einem freischaffenden Designer umgesetzt. Kommuniziert wird die Aktion primär über Social Media, begleitet durch organische Inhalte ausgewählter Content Creators.

Chicken Run liegt direkt an der Passroute und an der ÖV-Haltestelle am Brünigpass in der Region Meiringen-Hasliberg. Das Restaurant ist Teil der Luzerner Gastro- und Hotelgruppe Sinnvoll, die für Erlebnisgastronomie steht. (pd/cbe)