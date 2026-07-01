Publiziert am 01.07.2026

Die Kommunikationsagentur Andfrank und das Technologieunternehmen Swipe haben eine gemeinsame Unit mit dem Namen «Andfrank Swipe» gegründet. Diese soll Unternehmen bei der digitalen Transformation ihres Marketings begleiten, heisst es in einer Mitteilung.

Das gemeinsame Leistungsangebot umfasst laut Mitteilung fünf Bereiche: Consulting, Strategy & Creation, Development & Customer Experience, Media & Performance Marketing, Marketing Technology & Automation sowie Artificial Intelligence & Innovation.

Ramon Alder, Mitinhaber von Andfrank, begründet den Zusammenschluss damit, dass nachhaltiger Erfolg entstehe, wenn Kreativität und Technologie zusammengedacht würden. Giovanni Manduci, Gründer und Geschäftsführer von Swipe, betont, Kundinnen und Kunden erwarteten heute integrierte Lösungen statt einzelner Dienstleistungen. (pd/spo)