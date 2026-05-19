Publiziert am 19.05.2026

Der 24,4 Meter lange Bus zeigt auf der Aussenhülle Bildmotive aus dem Kanton Uri. Im Innenraum werden Fahrgäste durch alle vier Jahreszeiten geführt, ergänzt durch konkrete Reiseideen wie den «Silener Höhenweg» der Südostbahn sowie kulinarische Angebote aus Andermatt und weiteren Urner Regionen. Das Projekt steht unter dem Arbeitstitel «Kleiner Kanton, grosses Angebot – von der Stadt aufs Land».

Das Pilotprojekt ist eine Zusammenarbeit der IG Tourismus Uri mit Moving Media Basel und läuft bis Februar 2027. Uri Tourismus und Andermatt-Urserntal Tourismus sind laut Mitteilung als weitere Partner beteiligt.

Als Anreiseoption verweist die Kampagne auf den Treno Gottardo: Ab Basel erreichen Reisende Altdorf in rund 2 Stunden und 15 Minuten, Andermatt in rund 3 Stunden. (pd/cbe)