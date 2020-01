Zürich Tourismus: Uta Kroll geht per Ende Februar

Seit 2012 zeichnete Uta Kroll verantwortlich für alle MICE-Geschäfte in der Grossregion Zürich. Unzählige Events und Kongresse habe das Kongressbüro-Team in dieser Zeit nach Zürich geholt. Als Mitglied der Geschäftsleitung bestimmte sie ausserdem die Strategie von Zürich Tourismus mit, heisst es in einer Mitteilung. 2017 habe Kroll die Clusterstrategie eingeführt. Diese richtet sich bei der Marktbearbeitung nach den Branchenclustern von Stadt und Kanton. Als Cluster bearbeitet werden die Branchen Finanzen, ICT, Life Science und Cleantech.

Kroll verlässt die Organisation per Ende Februar 2020 auf eigenen Wunsch und freut sich auf neue Projekte in den kommenden Jahren, heisst es weiter.

Zürich Tourismus ist verantwortlich für das Destinationsmarketing und damit für die touristische Markenprofilierung der Stadt und Region Zürich als vielfältige Tourismusdestination. Zürich Tourismus beschäftigt über 70 Mitarbeitende und ist aktiv in den Märkten Schweiz, Deutschland, Grossbritannien, Nordamerika, Italien, Frankreich und Spanien sowie in den Wachstumsmärkten Brasilien, Russland, Indien, China, Golfstaaten und Südostasien. (pd/cbe)