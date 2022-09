Stiftung Elternsein: Valentina Rota übernimmt Fundraising-Bereich

Valentina Rota leitet per 1. September den Bereich Fundraising der Stiftung Elternsein, wie es in einer Mitteilung heisst. Die gemeinnützige Stiftung ist unter anderem Herausgeberin des Schweizer Elternmagazins Fritz+Fränzi.

Valentina Rota studierte Kommunikationswissenschaften, spanische Literatur & Linguistik und Computerlinguistik an der Universität Zürich. Anfang 2012 übernahm sie die Geschäftsführung der Stiftung Lucerne Festival Friends. Im Jahr 2014 wurde Valentina Rota zur Director of Development der American Friends of Lucerne Festival ernannt und trug aktiv zur internationalen Entwicklung der Stiftung bei. Ab Januar 2020 arbeitete die gebürtige Tessinerin als Mitglied der Geschäftsleitung und Director of Global Development bei Teodor Currentzis’ MusicAeterna Orchester und Chor.

Nach über zehnjähriger Tätigkeit im Kulturmanagement entschied sich Valentina Rota, bei der Stiftung Elternsein die Leitung Fundraising zu übernehmen. (pd/wid)