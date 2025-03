Publiziert am 11.03.2025

Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, übernimmt das Aussenwerbeunternehmen ab 1. April 2025 für sieben Jahre die Alleinlizenz für die Vermarktung der VBZ Traffic Media.

Die VBZ, das grösste städtische Verkehrsunternehmen der Schweiz, hatte diese Partnerschaft im Rahmen einer Ausschreibung Ende Februar 2025 vergeben. Mit über 500 Fahrzeugen legen die VBZ täglich 90'000 Kilometer zurück und befördern dabei mehr als 960'000 Fahrgäste. Die Fahrzeuge verkehren in der Stadt Zürich, im Limmattal, im oberen Glattal, am Zimmerberg und am Pfannenstiel. Auch die Werbeflächen auf und in den Trams der Glattalbahn sowie die Innenflächen der Forchbahn gehören zum Portfolio.

Das Leistungsangebot umfasst Dachwerbung, Vollwerbetrams, Heckwerbung, F200 und F12 an Bussen, Hängekartons, Fenstertransparente und Bodenkleber an Tram und Bussen. APG|SGA löst damit die bisherige Vermittlungspartnerin ab.

Mit dieser Erweiterung des Werbeinventars baut die APG|SGA ihre Position in der Verkehrsmittelwerbung weiter aus. Das Unternehmen verfügt bereits über entsprechende Angebote in anderen Schweizer Städten wie Bern, Lausanne, St. Gallen, Lugano und Luzern, wodurch nationalen, regionalen und lokalen Kunden ein umfassendes Produktportfolio zur Verfügung steht. (pd/nil)