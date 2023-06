Jung von Matt Limmat: Velokurier liefert Stimmcouvert an die Urne

Der Abstimmungssonntag steht vor der Tür und die hitzigen Debatten spitzen sich zu. Der Kurierdienst Stash nutzt die Gelegenheit für eine Aktion in eigener Sache. Wer die Frist für die briefliche Stimmabgabe per Post verpasst hat oder am Abstimmungssonntag nicht selbst zur Urne gehen kann, hat in Zürich und Luzern seit Montag und bis und mit Samstag die Möglichkeit, Stash-Rider mit der Zustellung des eigenen Stimmkuverts zu beauftragen.





Die Bestellung bei Stash funktioniert über die Website und eine App, die auch gleich an die Stimmabgabe erinnert und auf den zusätzlichen Service aufmerksam macht, heisst es in einer Mitteilung von Jung von Matt Limmat. Alle Riderinnen, die ihren Kunden eine Bestellung nach Hause liefern, nehmen bis Samstag verschlossene Stimmkuverts entgegen und werfen diese umgehend in den offiziellen Briefkasten der Stadthäuser in Zürich und Luzern. Die Auslieferung der Stimmkuverts bringt keine zusätzlichen Kosten mit sich. Mit der Aktion – die in Zusammenarbeit mit Jung von Matt Limmat und Jung von Matt Impact entstanden ist – will Stash möglichst viele Menschen zur Stimmabgabe bewegen, wie es heisst. Um die Lust aufs Abstimmen noch zu erhöhen, sind die Stash-Teams in Zürich und Luzern mit Merchandising-Artikeln unterwegs: Caps, Aufkleber und Rucksäcke im unverkennbaren Stash-Rot und mit der Aufschrift «Vote» erinnern ans Abstimmen.