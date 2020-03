Schweizer Markenkongress: Veranstalter sorgen Verschiebungsoption vor

Branchentreff mit Verschiebungsoption: Die Veranstalter des Schweizer Markenkongress setzen alles daran, den Kongress auch 2020 durchzuführen. Mit 11. Juni oder 26. Oktober werden nun zwei alternative Termine für den grössten Branchentreff der Schweiz angesetzt.

Der für den 11. Juni im The Dolder Grand Hotel angekündigte Markenkongress hat vorgesorgt und kann bei Bedarf auf den 26. Oktober verschoben werden. Am Programm ändert das jedoch wenig. Denn die Mehrheit der Referenten hat bereits beide Termine bestätigt.

Unter dem Motto «Local Heroes, global Player» werden 30 Experten von nationalen und internationalen Erfolgsmarken auf der Bühne erwartet. Vertreter grosser Markennamen wie etwa Tommy Hilfiger, On, Geberit, Heineken oder der Beststeller Autor Frank Behrendt zeigen aus erster Hand aktuelle Trends und Entwicklungen der Branche auf

Award für Praxis und Wissenschaft

Am Schweizer Markenkongress werden die zwei begehrten Preise der «Academy of Marketing Science» verliehen. Ausgezeichnet werden Marketingpraktiker für besonderes Engagement in der akademischen Marketingausbildung und Forschung. Die zweite Auszeichnung, der «Rigour & Relevance Research Award», wird an eine Forschungsarbeit verliehen, die in der Wissenschaft auf höchste Anerkennung stösst. (pd/wid)