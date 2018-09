NZZ-Mediengruppe: Verlagschef Steven Neubauer geht

Steven Neubauer, Unternehmensleitungsmitglied der NZZ-Mediengruppe und Geschäftsführer der NZZ Medien, habe sich entschieden, «beruflich neue Wege zu gehen» und werde das Unternehmen nach knapp fünf Jahren verlassen, schreibt die NZZ am Montag in einer Mitteilung.

Neubauer trat 2014 in die NZZ-Mediengruppe ein, wurde kurz darauf als Leiter Marketing und Produkte in die Unternehmensleitung berufen und diente dem Unternehmen seither in verschiedenen Rollen und mit zunehmenden Verantwortlichkeiten – seit 2015 als Geschäftsführer NZZ Medien.

Der Geschäftsbereich NZZ Medien wird laut der Mitteilung nach dem Weggang von Neubauer interimistisch vom neuen NZZ-CEO Felix Graf geführt. (pd/eh)