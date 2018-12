Bühler&Bühler hat für Swisscom eine Reihe verkaufsfördernder, crossmedialer Direct-Marketing-Massnahmen für rund eine Million bestehende Kundinnen und Kunden entwickelt. Diese umfassten Selfmailer, E-Mailings, Textnachrichten, Landingpages und Rechnungsbeilagen für mehrere Zielgruppen mit unterschiedlichen Promotionen und Zielkanälen.

Während die Print-Massnahmen die Kunden in die Swisscom-Shops und zum Callcenter führen, verlinken E-Mailings und die Textnachrichten auf die Landingpage, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die grösste Herausforderung für Bühler&Bühler bestand gemäss Mitteilung darin, ein stimmiges Konzept im neuen Corporate Design von Swisscom zu entwickeln, das sich für unterschiedliche Zielgruppen anwenden lässt. «Kunden profitieren von den Promotionen teilweise bis zu einem Jahr. So haben wir die Story mit der starken Botschaft entwickelt, dass Swisscom ihren Kunden das Weihnachtsfest verlängert – auf ein ganzes Jahr», wird Creative Director Doris Bühler in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Swisscom: Björn Wiese (Head of Customer Interactions Marketing), Alexander Möckli (Head of Campaigning), verantwortlich bei Bühler&Bühler: Doris Bühler (Creative Director), Raffaela von Gunten (Senior Consultant und Mitglied der GL), Rebecca Knobel (Text & New Media Producer), Kristina Kuenzer (Designer), Sarah Monteiro (Designer). (pd/as)