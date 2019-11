Audienzz: Vermarktung von finanzen.ch übernommen

Ab Januar 2020 vermarktet Audienzz exklusiv das Online-Anlegerportal finanzen.ch. Damit holt sich der Digital-Advertising-Spezialist das Werbeinventar der reichweitenstärksten Finanzplattform der Schweiz und einen neuen Premium-Publisher ins Portfolio, heisst es in einer Mitteilung.

Audienzz werde auch die umfassende Advertising-Technologie vollständig in die Websites und Apps der Finanzplattform integrieren. Zudem komme die eigens entwickelte Artikel-Recommendation zum Einsatz. Durch das neue Ad-Konzept profitieren Werbetreibende künftig von innovativen Branding-, Video- und Content-Formaten mit hoher Sichtbarkeit und neuen Targeting-Möglichkeiten, heisst es weiter. Kunden würden über die Audienzz Adconsole volle Transparenz über die Performance all ihrer Kampagnen in Echtzeit erhalten und direkt darauf Einfluss nehmen können.

Wie Jens Ohr, Mitgründer und Geschäftsführer von finanzen.ch, laut Mitteilung erklärt, ist Audienzz dank seiner Positionierung im Markt der ideale Partner für die Vermarktung des Börsen- und Wirtschaftsportals in der Schweiz. «Daneben haben uns insbesondere das digitale Know-how und das technologische Set-up, welches Audienzz bieten kann, davon überzeugt, in Zukunft gemeinsame Wege zu gehen», sagt er.

Remo Baumeler, Managing Director bei Audienzz, zeigt sich über den Neuzugang im Portfolio erfreut: «Dank finanzen.ch können wir unsere Positionierung als Vermarkter digitalen Premium-Inventars im Finanzsektor weiter stärken und unsere Publisher-Palette im Bereich Wirtschaft und Finanzen ausbauen.» (pd/cbe)