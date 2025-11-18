Büro Stone Media erweitert sein Portfolio um das Magazin Gruppetto. Der Spezialist für Werbeflächenvermarktung in der Fahrradbranche übernimmt per sofort die Vermarktung des Titels. Damit vermarktet das Unternehmen nun vier Schweizer Fahrradmagazine: Ride, Cyclinfo, Velojournal und Gruppetto.

«Mit Gruppetto erweitere ich mein Angebot um eine Marke, die in der Szene bereits Kultstatus geniesst – ein ideales Umfeld für starke Kampagnen, die ein zahlungskräftiges Radpublikum erreichen», wird Inhaber Sacha Steiner in einer Medienmitteilung zitiert.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich und eine Zweigniederlassung in Chur. (pd/cbe)