Per 1. Juli erweitert NZZ Media Solutions ihr Portfolio um die Publikationen von IQ Media und ermögliche Schweizer Werbeauftraggebern und Agenturen damit den Zugang zu Entscheider-Zielgruppen in Deutschland. Die Übernahme des Vermarktungsmandates erfolge im Auftrag der IQ Media. Der in Düsseldorf ansässige Vermarkter vertreibe unter anderem deutsche Titel wie «Handelsblatt», «Wirtschaftswoche», «Die Zeit», «Zeit-Magazin», «Tagesspiegel», «Weltkunst» oder «Ada», heisst es in einer Mitteilung.

Bereits seit Januar 2019 gilt das Mandat der NZZ Media Solutions für die Vermarktung der Wochenzeitung «Die Zeit» und ihrer seit zehn Jahren erscheinenden Schweizer Ausgabe. Für «Die Zeit Schweiz-Ausgabe» sei ein Anzeigen-Kombinationsangebot mit der «Neuen Zürcher Zeitung» sowie der «NZZ am Sonntag» verfügbar. (pd/log)