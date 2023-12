Excom Media: Vermarktungsrechte für Werbescreens gesichert

Excom Media sichert sich für 2024 die exklusiven Vermarktungsrechte für zusätzliche 100 Schaufensterbildschirme der T&R Pharma AG, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. T&R Pharma AG ist Joint Venture der beiden grössten Deutschschweizer Apothekengruppierungen TopPharm und Rotpunkt.

Auch Screens im Kassenbereich im Portfolio

Darüber hinaus konnte Excom Media das Mandat für die Vermarktung der über 200 POS-Screens im Kassenbereich der T&R-Gruppe erfolgreich für ein Jahr verlängern, teilt die Firma weiter mit.

Es sei das erste Mal, dass ein Fremdvermarktungsmandat über beide Apotheken-Gruppierungen zustande kommt, heisst es.

Strategisch optimal positioniert

Die 230 Schaufensterscreens von TopPharm und Rotpunkt Apotheken sind strategisch optimal positioniert, um eine breite Zielgruppe an hochfrequentierten Orten anzusprechen. Viele der Apotheken befinden sich in Einkaufspassagen, an Hauptstrassen oder in Shoppingcentern. Sie bieten eine sehr hohe Sichtbarkeit und sind die ideale Plattform für wirkungsvolle Werbekampagnen. (pd/nil)